Orgelvesper in der Zeltkirche

Capella-Ensemble "Melange" unter der Leitung von Ulla Pillmann

07.05.2017, Bensberg (epk). Die nächste Orgelvesper in der Zeltkirche Kippekausen, Am Rittersteg 1, beginnt am Sonntag, 7. Mai, 18 Uhr. Es singt das Capella-Ensemble "Melange" unter der Leitung von Ulla Pillmann. Die Orgel spiel Xaver Hertzenegger. Pfarrer Robert Dwornicki liest Texte zum Thema "Lebensfreude im Mai".







Kontakt:

Pfarrer Robert Dwornicki

Telefon 02204/633 98. www.kirche-bensberg.de