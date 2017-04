Pfarrerin Christina Bernschein wird ordiniert

Gottesdienst in der Markuskirche Eil

07.05.2017, Köln-Porz-Eil (epk). Pfarrerin Christina Bernschein wird am Sonntag, 7. Mai, 15 Uhr, in einem Gottesdienst in der

Markuskirche Eil, Martin-Luther-Straße 30, ordiniert. Damit endet ihr Ausbildungszeit in der Gemeinde. Sie wird nach ihrem bestandenen Examen in Zukunft in Hannover arbeiten.





