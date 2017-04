Gemeindeleben

"Frühlingsball im Quartier"

Mieterinnen und Mieter in den Seniorenhäusern der Antoniter Siedlungsgesellschaft feiern

08.05.2017, Köln-Höhenhaus (epk). Mieterinnen und Mieter in den Seniorenhäusern der Antoniter Siedlungsgesellschaft mbH im Evangelischen Kirchenverband Köln und Region (ASG) sowie interessierte Tänzerinnen und Tänzer aus dem Stadtteil sind seit einigen Jahrem eingeladen, im Rahmen des Projektes „Wir tanzen wieder!“ im Wohnquartier in Köln-Dünnwald und Köln-Höhenhaus an regelmäßigen monatlichen Tanznachmittagen teil­zunehmen. Am Montag, 8. Mai, 14.30 Uhr, feiern alle Tänzerinnen und Tänzer als besonderen Höhepunkt im Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Höhenhaus, Dreisamweg 9, einen „Frühlingsball im Quartier“.



Kontakt:

Sozialmanagement der ASG

Heike Kohr

Telefon 0221/93 12 11 94. www.antoniter.de.