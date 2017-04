Gemeindeleben

Pantomime in der Kartäuserkirche

Die verschiedenen Arten des Rausches

14.05.2017, Köln-Mitte (epk). Die verschiedenen Arten des Rausches in der Geschichte der Menschheit inszeniert Taro Sladek pantomimisch am Sonntag, 7. Mai, und am Sonntag, 14. Mai, jeweils 19 Uhr in der Kartäuserkirche, Kartäusergasse 7. Die Griechen und ihre Mythen werden ebenso dargestellt wie die Rituale von Schamanen. Auch der "moderne" Rausch ist Thema der Veranstaltung im Rahmen des Sommerblutfestivals. Der Eintritt kostet 12 Euro an der Abendkasse.









Kontakt:

Pfarrer Mathias Bonhoeffer

Telefon 0221/25 91 38. www.kartaeuserkirche.de