Gemeindeleben

Multimediale Ausstellung zum Leben von Anne Frank

Flagge zeigen für Menschenwürde, Religionsfreiheit und Toleranz

06.05.2017, Köln-Mitte (epk). Eine multimediale Ausstellung zum Leben des jüdischen Mädchens Anne Frank wird am Samstag, 6. Mai, 19 Uhr, in der Katholischen Hochschulgemeinde, Berrenrather Straße 127, eröffnet. Mit der Ausstellung wollen die Katholische Hochschulgemeinde und die Evangelische Studierendengemeinde Köln Flagge zeigen für Menschenwürde, Religionsfreiheit und Toleranz.

esg - Evangelische Studierendengemeinde an den Hochschulen in Köln, Bachemer Straße 27





