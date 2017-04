Gemeindeleben

Gesund Nahrung für Babys

Kurs in der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln

02.05.2017, Köln (epk). Stillen - ja oder nein? Ab wann braucht ein Kind mehr als nur Milch? Wie bereitet man Säuglingsmilchnahrung selbst zu? Was Babys im ersten Lebensjahr benötigen, soll Thema in Theorie und Praxis sein bei einem Seminar in der Evangelischen Familienbildestätte Köln, Kartäuserwall 24b, am Dienstag, 2. Mai, 19.30 Uhr. Die Teilnahme kostet 7 Euro. Kinder können selbstverständlich mitgebracht werden.



Kontakt:

Evangelische Familienbildungsstätte Köln (FBS)

Telefon 0221/47 44 550. www.fbs-koeln.org