Gemeindeleben

Entdeckungsreise "Safarikids"

Informationstermin für Eltern mit Kindern im Alter von acht bis zwölf Jahren

02.05.2017, Köln (epk). Bei "Safarikids-Fitfood" erleben Familien eine Entdeckungstour durch den Dschungel der Lebensmittel und Getränke. Sie erforschen den Unterschied zwischen Hunger und Appetit, erklimmen die "Ernährungspyramide" oder spüren versteckte Fette auf. In einem gemeinsamen Kochcamp lernen Kinder und Eltern spielerisch, wie sie sich lecker und gut ernähren können. Schritt für Schritt entwickelt sich die Familie zu Genießer-Experten, die ihre eigenen Ess- und Trinkgewohnheiten überdenken und erneuern können. Die Teilnehmenden treffen sich erstmals am Dienstag, 2. Mai, 17 Uhr, in der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln, Kartäuserwall 24b. Die Teilnahme an dem Kurs immer dienstags bis zum 24. Juni kostet 180 Euro.



Kontakt:

Evangelische Familienbildungsstätte Köln (FBS)

Telefon 0221/47 44 550. www.fbs-koeln.org