Gemeindeleben

Leise!

Osternacht-Gottesdienst in der Turmkapelle

15.04.2017, Köln (epk). Eine besondere Nacht. Wenn wir warten, … auf den Ostermorgen, … auf das Leben, das sich schon neu und frisch am Horizont abzeichnet! Eine liturgische Feier, die aus dem Dunkel ins Helle geht, aus dem tiefen Ton in ein neues Halleluja. Gemeinsam mit der Komponistin Shoko Shida und Hoschimi Plener am Fagott werden wir schweigen, hören und für diese Feier vertonte Gebete singen. Bis wir das Osterfeuer entzünden … Dieser besondere Gottesdienst in der Christuskirche, Dorothee-Sölle-Platz 1, beginnt um 23 Uhr.









Kontakt:

Pfarrer Christoph Rollbühler

Telefon 0221/94 65 46 99

http://www.christuskirchekoeln.de/