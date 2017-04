Gemeindeleben

Politisches Nachtgebet

Unser Kreuz hat keine Haken

21.04.2017, Köln (epk). Im Rahmen der Veranstaltungen des Bündnisses „Köln stellt sich quer – kein Rassismus bei uns in Köln“ laden die Vertreter der katholischen und der evangelischen Kirche und der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Köln am Freitag, 21. April 2017, 20 Uhr zu einem „Politischen Nachtgebet“ in der Evangelisch-Freikirchliche Friedenskirche, Rheinaustr. 9-13, 50676 Köln ein. Gestaltet wird das Nachtgebet von Dr. Stefan Vesper, Generalsekretär des Zentralrates der Katholiken, Dorothee Schaper, Pfarrerin und Beauftragte für das christlich-muslimische Gespräch im Evangelischen Kirchenverband Köln und Region, Michael Noss, Präsident des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (BEFG), Constantin Miron, Beauftragter für innerchristliche Zusammenarbeit der Orthodoxen Bischofskonferenz in Deutschland (OBKD).



Kontakt:

Amt für Presse und Kommunikation

Evangelischer Kirchenverband Köln und Region

Tel. 0221/33 82 117

www.kirche-koeln.de