Gemeindeleben

Landtagskandidaten in der Kartäuserkirche

Podiumsdiskussion vor der Wahl

27.04.2017, Köln-Mitte (epk). Anlässlich der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen lädt die Evangelische Gemeinde Köln ein zu einem Gesprächs- und Diskussionsabend: in der Kartäuserkirche, Kartäusergasse 7. Am Donnerstag, 27. April, 19.30 Uhr, diskutieren fünf Direktkandidaten des Wahlkreises 13 (Köln I) im linksrheinischen Kölner Süden miteinander und beantworten die Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Themen sind Flucht und Asyl, bezahlbarer Wohnraum in Köln, Sozialabbau in der Kinderbetreuung und im Gesundheitswesen und andere.Moderiert wird der Abend von Pfarrerin Dr. Anna Quaas und Pfarrer Mathias Bonhoeffer von der Evangelischen Gemeinde Köln, Bezirk Kartäuserkirche. Auf dem Podium sitzen Ingrid Hack (SPD), Oliver Kehrl (CDU), Robert Schallehn (GRÜNE), Lorenz Deutsch (FDP) und Gunda Wienke (Die Linke).







Kontakt:

Pfarrerin Dr. Anna Quaas

Telefon 0221/25 94 15 68. www.kartaeuserkirche-koeln.de