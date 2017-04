Gemeindeleben

Semester-Auftaktgottesdienst der Evangelischen Studierendengemeinde

"Hier stehe ich, ich kann nicht anders"

25.04.2017, Köln-Lindenthal (epk). Der Satz "Hier stehe ich, ich kann nicht anders", der Martin Luther zugeschrieben wird, ist das Motto des Semester-Auftaktgottesdienstes der

esg, Evangelische Studierendengemeinde an den Hochschulen in Köln, Bachemer Straße 27, am Dienstag, 25. April, 20 Uhr. Gefragt wird, ob der Satz auch in den aktuell unruhigen Zeiten Mut zum Widerstand machen kann.





