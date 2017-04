Gemeindeleben

Café i wird ein Jahr alt

Feier im Jochen-Klepper-Haus

26.04.2017, Köln-Weiden (epk). Im April 2016 eröffnete das Café i, Aachener Straße 1208, seine Tür für alle Bewohner und Bewohnerinnen im Stadtviertel und darüber hinaus – egal welcher Nationalität, Hautfarbe und Religion, egal ob hier zu Hause oder ein neues Zuhause suchend. Dieser Ort für neue Kölner und Interessierte ist da, um sich bei Kaffee, Tee und Gebäck ungezwungen begegnen und kennenlernen zu können. Ein Ort, Fragen zu stellen, sich in Workshops zu erleben, um etwas gemeinsam unternehmen und sich im Alltag und auf dem Weg in das neue Umfeld gegenseitig zu unterstützen. Der einjährige Geburtstag wird gefeiert am Mittwoch, 26. April, 16.30 Uhr.



Kontakt:

Gitta Schölermann

Telefon 02234/43 02 16. www.ev-kirche-weiden.de