Gemeindeleben

Osterfeuer im volksgarten

Evangelische Gemeinde Köln lädt ein

14.04.2017, Köln-Mitte (epk). Daniel Distelkamp und Michael Dick sind für Texte und Musik verantwortlich bei einem dramatisch-musikalischen Gottesdiest an Karfreitag, 14. April, 11.15 Uhr in der Lutherkirche in der Südstadt, Martin-Luther-Platz 2-4. Am Ostersonntag, 16. April, trifft man sich um 5 Uhr morgens in der Lutherkirche und geht von da in den Volksgarten, Volksgartenstraße, wo bereits das Osterfeuer brennt. Pfarrer Hans Mörtter hält dort eine Andacht. Danach geht es zum Frühstücken zurück in die Lutherkirche.





Kontakt:

Pfarrer Hans Mörtter

Telefon 0221/38 44 63



http://www.lutherkirche-koeln.de