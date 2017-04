Gemeindeleben

Gospel-Workshop in Weiden

Auftritt im Gottesdienst

29.04.2017, Köln-Weiden (epk). Zu einem Gospel-Workshop am Samstag, 29. April, 10 Uhr bis 18 Uhr, und am Sonntag, 30. April, 14 Uhr bis 17.15 Uhr, sind alle eingeladen, die Freude am Singen haben und es gerne in einer Gruppe ausprobieren möchten. Gesungen wird in der evangelischen Kirche Weiden/Lövenich, Aachener Straße 1208. Die Teilnahme kostet 40 Euro. Höhepunkt ist der Gottesdienst, der am Sonntag um 18 Uhr beginnt. Der Chor des Gospel-Workshops wird einen Auftritt haben.



Kontakt:

Gitta Schölermann

Telefon 02234/43 02 16.

www.ev-kirche-weiden.de