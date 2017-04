Gemeindeleben

Kindertheater Zauberflöckchen gastiert in der Kulturkirche

Gespielt wird "Die Wunschmaschine"

29.04.2017, Köln-Nippes (epk). Das Kindertheater Zauberflöckchen gastiert am Samstag, 29. April, 15 Uhr, in der Kulturkirche Nippes, Siebachstraße 85. Gespielt wird das Stück "Die Wunschmaschine". Der Eintritt kostet für Erwachsene 10 Euro und ist für Kinder frei. Ein Gottesdienst für Kinder in der Kulturkirche begintt am Sonntag, 30. April, 11 Uhr.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Köln-Nippes

Telefon 0221/97 31 030. http://www.lutherkirche-nippes.de