Gemeindeleben

Gottesdienst im Kronleuchtersaal

Waben haben Abfall und Gestank mit der biblischen Botschaft zu tun?

21.04.2017, Köln-Mitte (epk). Im Rahmen des Projekts "95 Gottesdienste an ungewöhnlichen Orten" lädt die Evangelische Studierendengemeinde Köln ein zu einem Gottesdienst im unterirdischen Kronleuchtersaal der Städtischen Entwässerungsbetriebe. Der Eingang liegt an der Ecke Theodor-Heuss-Ring/Clever Straße. Die Teilnehmden fragen vor ungewöhnlicher Kulisse, was Abfall, Urin, Kot und Gestank mit der biblischen Botschaft zu tun haben. Wer Interesse an der Teilnahme hat, meldet sich bis Freitag, 21. April per Mail bei christiane.neufang@esgkoeln.de an.

esg - Evangelische Studierendengemeinde an den Hochschulen in Köln, Bachemer Straße 27





Kontakt:

esg - Evangelische Studierendengemeinde an den Hochschulen in Köln

Telefon 0221/94 05 220. www.esgkoeln.de