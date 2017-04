Abendgottesdienst in Weiden

"Das Lied von der Freiheit"

30.04.2017, Köln-Weiden (epk). Der nächste Abendgottesdienst der Evangelischen Kirchengemeinde Weiden im Jochen-Klepper-Haus, Aachener Straße 1208, beginnt am Sonntag, 30. April, um 18 Uhr. Das Thema lautet "Das Lied von der Freiheit - oder: You broke the chains, now I can lift my hands".







Kontakt:

Pfarrer Wolfram Behmenburg

Telefon 02234/7 48 58. http://www.ev-kirche-weiden.de/