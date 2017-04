Gemeindeleben

Babygebärden: "Gib mir ein Zeichen!"

Kurs für Eltern mit Kindern ab dem 6. Lebensmonat

27.04.2017, Köln-Mitte (epk). Bereits vor dem eigentlichen Spracherwerb wissen Babys genau, was sie brauchen und was sie möchten. Wie schön wäre es dann, wenn sie ihre Wünsche und Bedürfnisse mit einem einfachen Handzeichen direkt mitteilen könnten. In einem Kurs der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln, Kartäuserwall 24b, lernen Väter und Mütter, wie sie gemeinsam mit ihrem Kind über Sing- und Bewegungsspiele altersentsprechende Babygebärden erkennen. Dieser spielerische Umgang erleichtert die Kommunikation miteinander. Das Baby fühlt sich verstanden und ist ausgeglichener. Erster Kurstag ist Donnerstag, 27. April, 15 Uhr. Der Kurs endet am Donnerstag, 6. Juli. Die Teilnahme kostet 38,50 Euro.

Evangelische Familienbildungsstätte Köln (FBS), Kartäuserwall 24b





Kontakt:

Evangelische Familienbildungsstätte Köln (FBS)

Telefon 0221/47 44 550. http://www.fbs-koeln.org/web/index.php