Gemeindeleben

Architektur-Sonntag: Rund um die Christuskirche

Führung mit Dr. Ute Fendel

23.04.2017, Köln/Stadtteile (epk). Am neugotischen Kirchturm der Christuskirche ist anstelle des Nachkriegsbaus ein außergewöhnliches Architekturensemble aus historischer Bausubstanz, neuem Kirchenschiff und modernen Gemeinderäumen entstanden. Dr. Ute Fendel stellt dieses neue Ensemble sowohl von innen als auch von außen erstmalig der Öffentlichkeit in diesem Programm vor. Anschließend wird die lebendige Umgebung der Christuskirche erkundet. Die Teilnehmenden treffen sich am Sonntag, 23. April, 12 Uhr, auf dem Dorothee-Sölle-Platz. Die Teilnahme kostet 9 Euro, ermäßigt 7 Euro.



Kontakt:

AntoniterCityTours

Telefon 0221/92 58 46 14. http://www.antonitercitytours.de