Gemeindeleben

Neue Reihe: "Kunst – Dialog – Kirche"

Gespräch über einen Tryptichon in der Kartäuserkirche

17.04.2017, Köln-Mitte (epk). Den Anfang einer neuen Gottesdienstreihe "Kunst – Dialog – Kirche" mit Pfarrer Mathias Bonhoeffer macht Künstler Helmut Rosenzweig mit seinem Triptychon "Reformation heute" am Ostermontag, 17. April, 18 Uhr, in der Kartäuserkirche Köln, Kartäusergasse 7. Jedes Mal werden ein Kunstwerk und die anwesende Künstlerin/der anwesende Künstler in Dialog mit den Gottesdienstbesucherinnen und -besuchern treten. Im Anschluss trifft man sich bei Wein, Wasser und Brezeln.







Kontakt:

Pfarrer Mathias Bonhoeffer

Telefon 0221/25 91 38 99. www.kartaeuserkirche.de