Gemeindeleben

Einführungsvortrag über Bach-Kantate

„Christ lag in Todes Banden“

12.04.2017, Bergisch Gladbach (epk). Am Mittwoch, 12. April, 19 Uhr, hält Dr. Norbert Bolin in der Gnadenkirche, Hauptstraße 256a, einen Einführungsvortrag über die theologischen Hintergründe und musikalischen Reichtümer der Kantate „Christ lag in Todes Banden“ von Johann Sebastian Bach über Martin Luthers Osterchoral. Die Kantate wird am Sonntag, 16. April, 10 Uhr, im Ostergottesdienst in der Gnadenkirche aufgeführt.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Bergisch Gladbach

Telefon 02202/380 37. http://www.gnadenkirche-gl.de/