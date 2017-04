Gemeindeleben

Besonderer Ostergottesdienst in der Gnadenkirche

Musik zum Reformationsjubiläum

16.04.2017, Bergisch Gladbach (epk). Im Festgottesdienst am Ostersonntag, 16. April, 10 Uhr, in der Gnadenkirche, Hauptstraße 256 a, erklingt die Kantate „Christ lag in Todes Banden“ von Johann Sebastian Bach über den gleichnamigen Choral von Martin Luther. Die Evangelische Kantorei Bergisch Gladbach, Solisten und das Kammerorchester Concertino werden unter der Leitung von Kantorin Susanne Rohland-Stahlke musizieren. Den Gottesdienst hält Pfarrer Thomas Werner.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Bergisch Gladbach

Telefon 02202/380 37. http://www.gnadenkirche-gl.de/