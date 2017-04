Gemeindeleben

Ostern nachts begrüßen

Stille und Gottesdienst in der Petruskirche Merheim

15.04.2017, Köln-Merheim (epk). Die Evangelische Kirchengemeinde Brück-Merheim lädt zu einem feierlichen Gottesdienst in der Osternacht, am Samstag, 15. April, 23 Uhr, in die Petruskirche, Kieskauler Weg 53, ein. Die Kirche ist bereits eine Stunde vorher, ab 22 Uhr, geöffnet. In der Stille, die ab und an von Musik unterbrochen wird, können sich die Besucher in besonderer Weise auf Ostern einstimmen.





Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Brück-Merheim

Telefon 0221/84 33 87



http://www.ekir.de/brueck-merheim/