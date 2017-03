Gemeindeleben

"Von der Sorge um die Seele zur Sorge für die Seele"

Die Entwicklung der Seelsorge vom Mittelalter bis heute

03.04.2017, Köln (epk). "Von der Sorge um die Seele zur Sorge für die Seele - ein anderes Verständnis von Seelsorge durch die Reformation" lautet der Titel eines Vortrags in der Kirchengemeinde Köln Rath-Ostheim. Pfarrer i.R. Harald Kampmann berichtet am Montag, 3. April, 19 Uhr, im Gemeindehaus Bensheimer Str. 13, über die Entwicklung der Seelsorge. Seit dem Mittelalter war die Sorge um die Seele verbunden mit der Sorge um das Seelenheil, das hieß konkret Sorge um den Erwerb des "Ewigen Lebens" nach dem irdischen Dasein. Der Humanismus und in seinem Gefolge die Reformation befreite von dieser zwanghaften Sorge, indem die unverdienbare freie Gnade Gottes wiederentdeckt wurde. Das führte zu einer Sorge für die Seele als einer Sorge für den ganzen Menschen, dessen integrales Menschsein in den Mittelpunkt rückte.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Köln-Rath-Ostheim

Telefon 0221/986 24 07



http://www.kirchengemeinde-rath-ostheim.de