Gemeindeleben

Kreuzweg als Pantomime

Milan Sladek in der Kartäuserkirche

11.04.2017, Köln-Mitte (epk). Die Stationen des Kreuzweges Jesu stellt Milan Sladek am Dienstag, 11. April, Mittwoch, 12, April, und Karfeitig, 14. April, jeweils 19.30 Uhr in der Kartäuserkirche, Kartäusergasse 7, mit suggestiver Körpersprache in einer Solopantomime dar. Die Bilder des Leidensweges mit allen handelnden Personen erstehen vor den Augen des Publikums. Milan Sladek interpretiert den „Kreuzweg“ auf seine ganz eigene Weise zu Marcel Duprés „Le chemin de la croix“. Dieses Orgelwerk des 20. Jahrhunderts von epochalem Rang besteht wie die Kreuzwegandacht aus 14 Stationen. Es sind meditative Improvisationen, die die Themen des Schmerzensweges musikalisch nachvollziehen. Doris Röskenbleck übernimmt den musikalischen Part dieser besonderen Veranstaltung. Texte und Rezitationen übernimmt Pfarrer Mathias Bonhoeffer. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 10 Euro.







Kontakt:

Pfarrer Mathias Bonhoeffer

Telefon 0221/25 91 38 99. www.kartaeuserkirche.de