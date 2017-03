Gemeindeleben

"Gesprächskreis Gesundheit" in Zündorf

Monatliche Treffen in der Pauluskirche

11.04.2017, Köln-Porz-Zündorf (epk). Der "Gesprächskreis Gesundheit" trifft sich am Dienstag, 11. April, 18 Uhr, in der Pauluskirche Zündorf, Houdainer Straße 32. Die Teilnehmenden können über alles sprechen, was ihre körperliche und psychische Gesundheit angeht. Auch Angehörige von Kranken sind herzlich willkommen. Geleiteit wird der Kreis von Christine Müller, Mutter von vier erwachsenen Kindern und auf dem Weg zur Abschlussprüfung als Heilpraktikerin. Der Kreis trifft sich jeden zweiten Dienstag im Monat. Christine Müller ist per Mail unter sprachkreisGesundheit@gmail.com erreichbar.





Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Porz

Telefon 02203/95 54 60. http://www.kirche-porz.de/