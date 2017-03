Gemeindeleben

Ökumenischer Schweigegang in der Karwoche der Evangelischen

Besuch der alten Wegekreuze

12.04.2017, Köln-Rodenkirchen (epk). Ein ökumenischer Schweigegang in der Karwoche der Evangelischen Kirchengemeinde Rodenkirchen mit den Katholiken und Katholikinnen aus dem Ort startet am Mittwoch, 12. April, 19 Uhr, in der Kirche Alt St. Maternus, auch als Rodenkirchener Kapellchen bekannt, Steinstraße. Besucht werden die alten Wegekreuze, die von dem Ort erzählen und Menschen erzählen, die einst dort gelebt haben. Der Marsch endet in der Erlöserkirche, Sürther Straße 34





