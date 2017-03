Gemeindeleben

Tanz-Perfomance in der Johanneskirche

Gottesdienst am Gründonnerstag

13.04.2017, Köln-Brück (epk). Am Gründonnerstag feierte Jesus das letzte Mal im Kreise derer, die ihm gefolgt sind. Das nimmt die Evangelische Kirchengemeinde Köln-Brücke/Merheim zum Anlass für einen besonderen Gottesdienst in der Johanneskirche, Am Schildchen 15, am Donnerstag, 13. April, 18 Uhr. Es wird eine Tanzperformance zu sehen sein, die in Magdalenas Gebet die leidvolle Diskriminierung der Frau aufgreift uns sie in Verbindung mit Gott bringt.





Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Brück-Merheim

Telefon 0221/84 33 87.

http://www.ekir.de/brueck-merheim/