Gemeindeleben

Osternachtfreier in der Reformationskirche

Kerzenlicht breitet sich im Laufe der Nacht aus

15.04.2017, Köln-Bayenthal (epk). Die Evangelische Kirchengemeinde Köln-Bayenthal feiert am Karsamstag, 15. April, 23 Uhr, die Osternacht in der Reformationskirche, Mehlemer Straße 29. Begonnen wird mit einer dunklen Kirche, in der das sich im Laufe der Nacht ausbreitende Licht an die Auferstehung Jesu erinnern soll. Mitgebrachte Taufkerzen werden im Altarraum entzündet.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Köln-Bayenthal

Telefon 0221/38 43 38. http://www.kirche-bayenthal.de