Gemeindeleben

16.04.2017, Köln-Lindenthal (epk). Eine liturgisch-feierliche Osternacht mit Abendmahl und Tauferinnerung feiert die Evangelische Kirchengemeinde Köln-Lindenthal am Ostersonntag, 16. April, sechs Uhr, in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche Lindenthal, An der Decksteiner Mühle 1. Nach dem Gottesdienst wird eingeladen zu einem gemeinsamen Frühstück und einem Spaziergang um den Decksteiner Weiher.







Pfarrer Armin Beuscher

Telefon 0221/28 28 308. www.kirche-lindenthal.de