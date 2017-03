Sommerfreizeit auf Sardinien

Reise der Evangelischen Jugend Köln-Bayenthal

16.04.2017, Köln-Bayenthal (epk). Nach Sadinien in das Camp in Platamona fährt die Evangelische Jugend Köln-Bayenthal in ihrer Sommerfreizeit vom 30. Juli bis zum 15. August. Eingeladen mitzufahren sind alle Jugendlichen ab zwölf Jahren. Die Teilnahme kostet 520 Euro. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich.



Kontakt:

Gemeindepädagogin Hilke von Pein

01577/51 91 687. http://tinyurl.com/Sommerfreizeit20117