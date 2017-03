Gemeindeleben

Ungewöhnliches Projekt in der Christuskirche

Besondere Bank zum Ausruhen und für Gespräche

17.04.2017, Brühl (epk). "FREI.Raum.Bank!" lautet der Titel eines ungewöhnlichen Projektes in der Christuskirche Brühl, Mayersweg 10. Im Gottesdienst am Ostermontag, 17. April, 10.45 Uhr, wird eine ganz besondere Bank vorgestellt. Alle sind eingeladen, auf dieser Bank in den nächsten Wochen Platz zu nehmen, dort auszuruhen, Raum, Platz und Zeit für sich zu haben und mit anderen ins Gespräch zu kommen.





Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Brühl

Telefon 02232/436 02. http://www.kirche-bruehl.de