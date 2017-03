Gemeindeleben

Familienfreizeit in der Eifel

Wochenende für Familien und Alleinerziehende in Jünkerath

05.04.2017, Köln-Widdersdorf (epk). Die Evangelische Kirchengemeinde Ichthys bietet einen vom 5. Mai bis 7. Mai in Jünkerath/Eifel an.

Die Freizeitstätte des Don-Bosco-Hauses der Salesianer liegt abseits der Straße in einem großen Wald. Das Angebot richtet sich an Familien beziehungsweise Alleinerziehende mit Kindern. Anmeldungen werden ab sofort entgegen genommen.







Kontakt:

Pfarrerin Liane Scholz

Telefon 0221/50 46 28. www.ev-gemeindehaus.de