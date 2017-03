Gemeindeleben

Stadt am Fluss - Vom Heumarkt zum Rheinauhafen

Stadtteilführung mit Dagmar Lutz

09.04.2017, Köln/Stadtteile (epk). Ein Streifzug durch Profanes und Sakrales, Handel und Handwerkerwartet die Teilnehmenden an einem Rundgang der AntoniterCitytours am Sonntag, 9. April, 15 Uhr. Sie entdecken römische, mittelalterliche und preußische Geschichte(n) von Gebäuden und Straßen südlich des Heumarktes neu. Wie werden im wassernahen Viertel prägende Bauten und Örtlichkeiten wie die Bäche, das Overstolzenhaus, die Trinitatiskirche oder die Hafenlagerhallen heute genutzt? Die Führung endet am Schokoladenmuseum. Die Führung beginnt am Reiterdenkmal, Heumarkt. Die Teilnahme kostet 9 Euro, ermäßigt 7 Euro.



Kontakt:

AntoniterCityTours

Telefon 0221/92 58 46 14. http://www.antonitercitytours.de