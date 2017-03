Gemeindeleben

Museum Schnütgen: Passionsdarstellungen

Rundgang mit Günter Leitner

08.04.2017, Köln/Stadtteile (epk). Das Museum Schnütgen in St. Cäcilien, Cäcilienstraße 29-33, ist ein Museum für Christliche Kunst in Köln. Günter Leitner richtet den Blick passend zur vorösterlichen Zeit auf die Passionsdarstellungen im Museum. Der Kartenvorverkauf erfolgt ausschließlich über das Foyer der Antoniterkirche, Schildergasse 57. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 11 bis 19 Uhr, samstags von 11 bis 17 Uhr und sonntags von 11 bis 17.30 Uhr. Die Teilnehmenden treffen sich am Samstag, 8. April, 11 Uhr, am Museumseingang. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro.



Kontakt:

AntoniterCityTours

Telefon 0221/92 58 46 14. http://www.antonitercitytours.de