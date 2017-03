Gemeindeleben

Mönch Martin – Die Geschichte vom Leben Martin Luthers

Erzählkonzert für Kinder

02.04.2017, Bergisch Gladbach-Heidkamp (epk). „Es war zur Zeit der Ritter und der Burgen, als der kleine Martin aufwuchs. Die meisten Menschen damals konnten noch nicht lesen und schreiben, und als Sohn eines Bergmanns war Martin froh, dass er zur Schule gehen durfte…“ So ungefähr beginnt die altersgerecht aufbereitete Lebensgeschichte von Martin Luther, wie sie für Kinder ab sechs Jahren in dem Stück "Mönch Martin – Die Geschichte vom Leben Martin Luthers" erzählt wird. Dabei wird das Leben Martin Luthers mit Musik, Text und Bildern dargestellt. Der Percussionist und Arrangeur Harald Klugt hat Lieder und Musik von Martin Luther modern und kinderfreundlich arrangiert. Beim abschließenden Quiz können die jungen Zuhörer ihr neues Wissen testen und Preise gewinnen! Dazu lädt die Evangelische Kirchengemeinde Bergisch Gladbach für Samstag, 2. April, 15 Uhr, in ihre Kirche "Zum Frieden Gottes", Martin-Luther-Straße 13, ein. Die Ausführenden sind: Laura Mielke (Gesang), Harald Klugt (Vibraphon/Percussion), Walter Mielke (Percussion), Kayo Ohara (Klavier) und Walter Kunz, Ute Velske (Texte). Der Eintritt kostet 2 Euro.



