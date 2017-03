Gemeindeleben

Katholiken und Protestanten lesen Luthertexte

Einladung zu „Literatur und Musik“ in der Karwoche

11.04.2017, Köln-Weiden (epk). Auch in diesem Jahr gibt es in der Evangelischen Gemeinde Weiden/Lövenich wieder einen Abend „Literatur und Musik“ in der Karwoche, und zwar, am Dienstag, 11. April, 190 Uhr, in der Evangelischen Kirche Weiden, Aachener Straße 1208. In diesem Jahr, dem Jubiläumsjahr der Reformation, steht das literarisch-theologische Schaffen Martin Luthers im Mittelpunkt. Helga Fechner, Stefan Wißkirchen (Pfarrer der katholischen Gemeinde) und Dr. Jan Leidel lesen Luthertexte, die sie besonders berührt haben, und geben im Gespräch darüber Auskunft, was sie am Wittenberger Reformator besonders reizt oder auch ärgert. Moderiert werden die drei Kurzgespräche durch Pfarrer Wolfram Behmenburg.

Die musikalische Begleitung der Veranstaltung übernimmt das bewährte Instrumental-Duo mit Christiane Kehr-Göbel am Cello und Christine von Foerster am Klavier.







Kontakt:

Pfarrer Wolfram Behmenburg

Telefon 02234/7 48 58

www.ev-kirche-weiden.de