Gemeindeleben

Achtsam essen lernen

Kurs in der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln

01.04.2017, Köln-Mitte (epk). Achtsam essen lernen die Teilnehmenden an einem Abend in der Evangelischen Familienbildungsstätte Köln, Kartäuserwall 24b, am Samstag, 1. April, 9 Uhr bis 16 Uhr. Übungen und Anregungen laden dazu ein, die geschmackliche Vielfalt der Nahrung zu entdecken, sie mit allen Sinnen wahrzunehmen und auf die eigenen Gefühle zu achten. Die Teilnahme kostet 45 Euro.

