Gemeindeleben

"Warum ich Martin Luther sympathisch finde"

Willibert Pauels spricht in der evangelischen Kirche in Delling

07.04.2017, Delling (epk). Der Diakon Willibert Pauels, bekannt als Büttenredner im Kölner Karneval, spricht am Freitag, 7. April, 19 Uhr, in der evangelischen Kirche in Delling, Delling 8, zum Thema "Wenn der Mensch lacht, ist er leicht wie ein Engel. Warum ich Martin Luther sympathisch finde". Pauels wird mit seiner katholischen Sicht einen Perspektivwechsel für den Blick auf Luther möglich machen.







Kontakt:

Pfarrer Ralph Knapp

Telefon 02268/27 06. www.kirche-delling.de