Gemeindeleben

Installationen im Turm der Lutherkirche

Kunst und Musik zur Passionszeit

09.04.2017, Köln-Mitte (epk). Installationen stehen im Mittelpunkt während der Passionszeit in der evangelischen Lutherkirche in der Südstadt, Martin-Luther-Platz 2-4. Von Sonntag bis Freitag, 9. April bis 14. April, jeweils 12 Uhr bis 20 Uhr, zeigt Ulrike Oetner unter dem Titel "Wellen-Schlag" im Turm der Lutherkirche eine "Meerespassion". Es geht um Flüchtlinge auf dem Mittelmeer. Eine Lichtklanginstallation zur Passion präsentiert Rochus Aust. Die ist zu erleben von Montag bis Donnerstag, 10. bis 13. April, täglich 12 Uhr bis 18 Uhr. Unter dem Motto "der flügel ist gebrochen" steht eine musikalisch-literarische Meditation am Dienstag, 12. April, 20 Uhr, mit Daniel Diestelkamp und Michael Dick.





Kontakt:

Pfarrer Hans Mörtter

Telefon 0221/38 44 63



http://www.lutherkirche-koeln.de