Gemeindeleben

Neuer Kantor in Liblar

Amtseinführung in der evangelischen Friedenskirche

09.04.2017, Liblar (epk). Johannes Meyer ist der neue Kantor in Liblar. Der 61-Jährige war 16 Jahre lang verantwortlich für die Musik in der Evangelischen Kirchengemeinde Wermelskirchen. Nach einem dreijährigen Intermesso in Thüringen ist Meyer ins Rheinland zurückgekehrt. Er wird am Sonntag, 9. April, 10 Uhr, in einem Gottesdienst in der evangelischen Friedenskirche Erftstadt Liblar, Schlunkweg 52, in sein Amt eingeführt.





Kontakt:

Gemeindeamt der Evangelischen Friedenskirchengemeinde in Erftstadt

Telefon 02235/92 31 30. http://www.efkgie.de/