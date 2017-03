Gemeindeleben

"Bewegte Andacht in der Natur" an der Decksteiner Mühle

"Bäume sind meine Tempel und Wälder meine Kathedralen"

26.03.2017, Köln-Lindenthal (epk). Unter dem Motto "Bäume sind meine Tempel und Wälder meine Kathedralen" steht eine "Bewegte Andacht in der Natur" am Sonntag, 26. März, 15.30 Uhr. Die Teilnehmenden treffen sich mit Pfarrerin Katja Korf vor der Kita an der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche, An der Decksteiner Mühle 11. Von dort geht es 1,5 Kilometer durch den Wald. Der Weg ist auch geeignet für Kinderwagen und Laufräder. Wenn das Wetter es zulässt, wird zum Schluss gepicknickt. Jeder und jede sollte dazu was mitbringen.







Kontakt:

Pfarrerin Katja Korf

Telefon 0221/78 94 99 94.

http://www.kirche-lindenthal.de