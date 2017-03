Gemeindeleben

Ökumenischer Kinderbibeltag in Lindenthal

"Der blinde Bartimäus" steht im Mittelpunkt

01.04.2017, Köln-Lindenthal (epk). "Der blinde Bartimäus" steht im Mittelpunkt des 29. Ökumenischen Kinderbibeltag in Lindenthal. Eingeladen sind alle Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren. Los geht es am Samstag, 1. April, 10 Uhr, in der Kirche St. Albertus Magnus, Suitbert-Heimbach-Platz 9. Dort werden die Kinder eine Geschichte hören, spielen und basteln. Zum Abschluss feiern sie einen Gottesdienst, 15 Uhr, ebenfalls in der Pfarrkirche St.Albertus Magnus. Getragen wird die Bibelwoche von der katholischen Pfarrgemeinde St.Stephan und der evangelischen Kirchengemeinde Köln-Lindenthal.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Köln-Lindenthal

Telefon 0221/48 48 82 82. www.kirche-lindenthal.de