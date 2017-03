Gemeindeleben

Kindertheater im evangelischen Gemeindezentrum Pesch

Das erste Ei der Henne Lucy ist verschwunden

09.04.2017, Köln-Pesch (epk). „War das eine Sommernacht! Lauschig warm - alles am rechten Platz - der Mond spiegelte sich im Schmoddertümpel, die Mücken waren zu schlapp zum Stechen und die ganze Welt duftete nach Heu und Hühnerkacke!” So romantisch beginnt ein Krimi für Kinder, aber als die jüngste Henne Lucy entdeckt, dass ihr Ei – ihr erstes – weg ist, ist es mit der Ruhe und der Romantik vorbei. So wird daraus doch noch ein „richtiger” Krimi, bei dem es turbulent, aber natürlich auch witzig, zugeht; inklusive einer Bootsfahrt, einer Flugreise und einer wilden Verfolgungsjagd. Die Kindertheater-Vorstellung beginnt am Sonntag, 9. April, 15 Uhr, im evangelischen Gemeindezentrum Pesch, Montessoristraße 15. Der Eintritt kostet für Erwachsene 5 Euro, für Kinder 3,50 Euro.





Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Pesch

Telefon 0221/590 42 81. http://www.dem-himmel-so-nah.de