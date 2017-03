Gemeindeleben

Vortrag in der evangelischen Jesus-Christus-Kirche

Besondere Angebote der KVB für unternehmungslustige Kölner Seniorinnen und Senioren

28.03.2017, Köln-Pesch (epk). Am Dienstag, 28. März, 15 Uhr, lädt die Evangelische Kirchengemeinde Köln-Pesch ein zu ihrem Themencafé 60 plus in die evangelische Jesus-Christus-Kirche Esch, Martin-Luther-Straße 6a. Thema eines Vortrags sind die besonderen Angebote der KVB für unternehmungslustige Kölner Seniorinnen und Senioren. Der Eintritt ist frei.



Kontakt:

Gemeindebüro der Evangelischen Kirchengemeinde Köln-Pesch

Telefon 0221/590 42 81. http://www.dem-himmel-so-nah.de