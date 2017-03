Gemeindeleben

Gedenktafel für Freya von Moltke

Enthüllung auf dem Melatenfriedhof

29.03.2017, Köln-Braunsfeld (epk). Zur Enthüllung einer Gedenktafel für Freya von Moltke am Mittwoch, 29. März, 11 Uhr, lädt der ökumenische Förderkreis Freya von Moltke im Katholikenausschuss in der Stadt Köln auf dem Melatenfriedhof an der Grabstätte Deichmann ein. Treffpunkt ist an der Trauerhalle, Eingang Piusstraße. Von dort geht es gemeinsam um 10:55 Uhr zur Grabstätte Deichmann.Die Erinnerungstafel wird in Anwesenheit von Helmuth Caspar von Moltke, Mitgliedern der Familie Deichmann und dem polnischen Generalkonsul Jan Sobczak vorgestellt.Die Begrüßung erfolgt durch Frau Hannelore Bartscherer, Vorsitzende des Katholikenausschusses in der Stadt Köln. Stadtsuperintendent Rolf Domning wird die Gedenkfeier mit einem kurzen Gebet abschließen.



Kontakt:

Hannelore Bartscherer

Telefon 0221/92 58 47 80. www.katholikenausschuss.de