Gemeindeleben

Tacheles - Gespräche über Gott und die Welt

Dummschwätzer und Klugscheißer im Fokus

05.04.2017, Köln-Mitte (epk). Dummschwätzer und Klugscheißer sind die Themen beim nächsten "Tacheles - Gespräche über Gott und die Welt" am Mittwoch, 5. April, 20 Uhr, in der evangelischen Lutherkirche in der Südstadt, Martin-Luther-Platz 2-4. Zum Gedankenaustausch laden Pfarrerin Dr. Anna Quaas und Prädikantin Alida Pisu ein. Der Eintritt ist frei.



Kontakt:

Pfarrerin Dr. Anna Quaas

Telefon 0221/25 94 15 68.

http://www.lutherkirche-koeln.de