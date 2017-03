Gemeindeleben

DJ-Party in der Lutherkiche

"Yalla Special: Afrotopia" mit afrikanischer Tanzmusik

08.04.2017, Köln-Mitte (epk). "Yalla Special: Afrotopia" heißt es am Samstag, 8. April, 20 Uhr, in der evangelischen Lutherkirche in der Südstadt, Martin-Luther-Platz 2-4. Dahinter verbirgt sich ein DJ-Party mit Djammeh und Jan Ü. Afrotopia feiert die Vielfalt der afrikanischen Tanzmusik, von Roots bis Electro. Auch die Musik der Afro-Diaspora von Südamerika über die Karibik bis nach Europa lädt zum Tanzen ein. Der Eintritt kostet 10 'Euro, ermäßigt 5 Euro.



Kontakt:

Sonja Grupe

Telefon 0221/37 62 990. www.suedstadt-leben-koeln.de