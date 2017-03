Gemeindeleben

Zeit-für-Dich-Frauengottesdienst zur Osterzeit mit Abendmahl

Auf der Schwelle stehen …

09.04.2017, Köln-Buchforst (epk). In vieler Hinsicht stehen viele zur Zeit auf der Schwelle zum Unkannten: als Christen und Christinnen in der Passionszeit, als Bürgerinnen dieses Landes, als Menschen in der Welt. Wird es nach den momentanen Umbrüchen besser sein? Oder auf Ostern bezogen: Ist nach dem Leiden Schluss? Mit dem Mut zum Grenz-Überschreiten antwortet der regionale Zeit-für-Dich - Frauengottesdienst am Sonntag, 9. April, 18 Uhr, in der evangelischen Auferstehungskirche Köln-Buchforst (Kulturkirche Ost), Kopernikusstraße 34. Im Anschluss an den Abendmahlsgottesdienst mit Pfarrerin Dorothee Gorn wird zu weiteren Gesprächen bei Tee und Snacks eingeladen.



Kontakt:

Evangelische Kirchengemeinde Köln-Buchforst-Buchheim

Telefon: 0221/69 18 88. www.zeitfuerdich-koeln.de