Gemeindeleben

Palmsonntagsgottesdienst mit besonderer Musik

"Hear my prayer" in Frechen

09.04.2017, Frechen (epk). „Hör mein Bitten, Herr, neige dich zu mir, auf deines Kindes Stimme habe Acht!“ Das ist der erste Satz der Hymne „Hör mein Bitten“ von Felix Mendelssohn Bartholdy, in der er eine Textübertragung des 55. Psalms vertont. Die Hymne ist ursprünglich für Sopran, Chor und Orgel komponiert, wobei der Sopran zu Zeiten von Mendelssohn häufig mit einem Knaben besetzt war. Die Kantorei Frechen wird dieses Werk an Palmsonntag, 9. April, 10.30, Uhr neben anderen Chorwerken im Gottesdienst in der Evangelischen Kirche Frechen, Hauptstraße 209, aufführen.









Kontakt:

Konstanze Pfeiffer

Kantorin

Telefon 0160/92 35 31 08. www.kirche-frechen.de